Пекин, , 08:55 — REGNUM Китайская ракета-носитель «Церера-1» вывела на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом 9 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

Космодром Цзюцюань Sparktour

Старт прошёл в 12:11 (7:11 мск) с космодрома Цзюцюань, который расположен в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

На орбиту выведены два спутника «Тайцзин-1» и один спутник «Дунхай-1», которые предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Этот пуск стал третьим для ракет серии «Церера-1».

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