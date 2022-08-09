Донецк, 9 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Донецку и Макеевке. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

8:20 зафиксирован удар с позиций в населённом пункте Нетайлово. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

В 8:22 боевики атаковали с позиций в Орловке. По Червоногвардейскому району Макеевки выпущено три снаряда калибра 155 мм.