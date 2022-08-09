Сеул, 9 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Южная Корея продолжает возглавлять мировой рынок судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Aoosk.ru Судостроение

Согласно опубликованным данным, в июле 2022 года мировой объём судостроения составил 2,1 млн CGT (70 судов), 55% которого приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 1,16 млн CGT (19 судов), а Китая — 620 тыс. CGT (30% мирового объёма, 35 судов).

Известно, что Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения на протяжении трех месяцев подряд.

С января по июль 2022 годаобъём судостроения Южной Кореи составил 11,13 млн CGT (47% мирового объёма, 204 судна), а Китая — 10,07 млн CGT (42% мирового объёма, 383 судна).

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.