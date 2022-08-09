Южно-Сахалинск, 9 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Сахалинской области активно развивают инфраструктуру для туризма, регион активно включился в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который посетил Сахалин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе областного правительства.

Gazprom-media.com Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

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Вице-премьер России посетил спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Особо Дмитрий Чернышенко отметил тот факт, что на Сахалине создают круглогодичные курорты, где зимой туристы катаются на лыжах, а летом ходят в походы.

По данным заместителя председателя правительства РФ, в прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом ожидается, что число туристов достигнет 279 тысяч.

«Это хорошая динамика и прирост почти на 25%. Сахалин — уникальный регион, который многие желают посетить. Мы видим здесь удачное начало развития туристических проектов, которые вселяют большой оптимизм для всех будущих инвесторов, которые, я уверен, сюда придут. Власти Сахалина активно борются за туристов, тесно взаимодействуют в этом вопросе со всеми профильными ведомствами. При поддержке Правительства, корпорации «Туризм. рф» в регионе создаются совершенно новые уникальные туристические кластеры, которые позволят в несколько раз увеличить туристический поток», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа он также заявил, что на Сахалине появится центр водородного инжиниринга. Создать намерены опытный полигон, который впоследствии планируется сделать частью Восточного регионального водородного кластера. Проект будет реализован в рамках концепции развития водородной энергетики страны.