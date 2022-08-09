По оценке вице-премьера РФ, за год турпоток на Сахалине вырос на четверть
Южно-Сахалинск, 9 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Сахалинской области активно развивают инфраструктуру для туризма, регион активно включился в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который посетил Сахалин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе областного правительства.
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Вице-премьер России посетил спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Особо Дмитрий Чернышенко отметил тот факт, что на Сахалине создают круглогодичные курорты, где зимой туристы катаются на лыжах, а летом ходят в походы.
По данным заместителя председателя правительства РФ, в прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом ожидается, что число туристов достигнет 279 тысяч.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа он также заявил, что на Сахалине появится центр водородного инжиниринга. Создать намерены опытный полигон, который впоследствии планируется сделать частью Восточного регионального водородного кластера. Проект будет реализован в рамках концепции развития водородной энергетики страны.