Новосибирск, 9 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области сотрудники МЧС России деблокировали двух человек, пострадавших во время дорожно-транспортного происшествия на трассе в двух километрах от населённого пункта Новый Шарап Ордынского района. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

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«В результате столкновения микроавтобуса и грузового транспортного средства пострадали 11 человек. Двум зажатым в автомобиле гражданам потребовалась помощь», — уточнили в МЧС России.

Отмечается, что столкнулись грузовой автомобиль «HOWO» и микроавтобус «Мерседес», который следовал по маршруту «Яровое — Новосибирск». В пассажирском транспорте находились десять пассажиров и один водитель, детей среди них не было. Все 11 человек госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.