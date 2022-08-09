Москва, 9 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе. Об этом 9 августа в Telegram-канале Минобороны России написал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что регулярные обстрелы Запорожской АЭС ВЦС создают реальную угрозу ядерной безопасности не только для Украины, но и для стран Европы.

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа. По масштабам радиоактивного загрязнения она значительно превысит последствия аварий в Чернобыле и Фукусиме», — отметил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, нанося удары по Запорожской атомной станции, украинский режим фактически берет в заложники всю Европу.

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