Чебоксары, , 08:52 — REGNUM В Чувашии остаётся 3,4 млн рублей зарплатных долгов, в том числе более 38% общей задолженности приходится на предприятия-банкроты. В июне задолженность снизилась на 22%. Это следует из предварительных данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2022 года составила 3,4 млн рублей и по сравнению с 1 июня 2022 года уменьшилась на 969 тыс. рублей (на 22%).

Из общей суммы задолженности долги организаций-банкротов составили 1,3 млн рублей, или 38,3%.

На начало долги по зарплате оставались в двух городах и одном районе. Больше всего зарплатных долгов накоплено в Чебоксарах — 2,1 млн рублей, или 61,7% от общей суммы просроченной задолженности.

Отметим, что в январе 2022 года просроченные долги по зарплате составляла 4183 тыс. рублей, в феврале — 4064 тыс. рублей, марте и апреле — 4267 тыс. рублей, в мае – 4333 тыс. рублей, апреле и июне – соответственно 4396 тыс. рублей и 3427 тыс. рублей.

Напомним, что сведения о просроченной задолженности по заработной плате формируется на основе информации, представленной организациями (не относящимся к субъектам малого предпринимательства).

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в январе–мае 2022 года средняя зарплата составила 38 003,8 рубля, в мае — 39 999,6 рубля.

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