Чебоксары, 9 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Чувашии остаётся 3,4 млн рублей зарплатных долгов, в том числе более 38% общей задолженности приходится на предприятия-банкроты. В июне задолженность снизилась на 22%. Это следует из предварительных данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По информации ведомства, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2022 года составила 3,4 млн рублей и по сравнению с 1 июня 2022 года уменьшилась на 969 тыс. рублей (на 22%).

Из общей суммы задолженности долги организаций-банкротов составили 1,3 млн рублей, или 38,3%.

На начало долги по зарплате оставались в двух городах и одном районе. Больше всего зарплатных долгов накоплено в Чебоксарах — 2,1 млн рублей, или 61,7% от общей суммы просроченной задолженности.

Отметим, что в январе 2022 года просроченные долги по зарплате составляла 4183 тыс. рублей, в феврале — 4064 тыс. рублей, марте и апреле — 4267 тыс. рублей, в мае – 4333 тыс. рублей, апреле и июне – соответственно 4396 тыс. рублей и 3427 тыс. рублей.

Напомним, что сведения о просроченной задолженности по заработной плате формируется на основе информации, представленной организациями (не относящимся к субъектам малого предпринимательства).

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в январе–мае 2022 года средняя зарплата составила 38 003,8 рубля, в мае — 39 999,6 рубля.