Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM Соединенные Штаты вернули Камбодже тридцать похищенных произведений искусства и древностей, которые незаконно продавались по всему миру в течение десятилетий, передает агентство France-Presse.

Ганеша

Федеральный прокурор Манхэттена Дэмиэн Уильямс 8 августа официально передал похищенные предметы старины послу Камбоджи в США Кео Чхеа в присутствии журналистов.

«Мы отмечаем возвращение культурного наследия Камбоджи камбоджийскому народу и подтверждаем нашу приверженность делу сокращения незаконного оборота предметов искусства и старины», — сказал Уильямс.

Среди тридцати переданных произведений были скульптуры индуистских божеств Сканды, восседающего на павлине, и Ганеши, созданные в Х веке. Обе скульптуры незаконно вывезены из Кохкера — древнего города и храмового комплекса, расположенного в 80 километрах от знаменитых храмов Ангкора.

Древности, относящиеся к периоду от бронзового века до XII века, были украдены вместе с тысячами других предметов во время войн в Камбодже в 1970-х годах и после того, как страна вновь открылась в 1990-х годах.

Федеральная прокуратура Манхеттена заявила, что тысячи кхмерских скульптур на протяжении десятилетий вывозились из Камбоджи в Бангкок, а затем незаконно переправлялись коллекционерам, бизнесменам и даже музеям в Азии, Европе и США.

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