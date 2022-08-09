Торонто, Канада, 9 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над победила представительницей Испании Нурию Паррисас-Диас в матче первого круга турнира в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Jimmy Baikovicius Серена Уильямс

Уильямс семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и 1 из 8 брейков.

Во втором круге Уильямс сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) и Терезой Мартинцовой (Чехия).

Отметим, что Уильямс впервые за 14 месяцев выиграла матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Последний раз она побеждала выигрывала в июне 2021 года на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros).