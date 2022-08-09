Донецк, 9 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Ясиноватая. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:20 зафиксирован удар с позиций ВСУ в населённом пункте Орловка. По Ясиноватой выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстрелах территории Донецка получил ранение ребёнок 2019 года рождения.