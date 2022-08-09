Калуга, 9 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Калужская область поможет Донецкой Народной Республике в развитии экономики, создании на территории республики корпораций и институтов развития, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Рабочая встреча в Донецке

«Выступил на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Калужская область уже оказывает помощь республикам Донбасса в подготовке школ, восстановлении инфраструктуры. Не менее важно помочь Донбассу в развитии экономики. Калужская область обладает серьезными компетенциями в привлечении инвестиций, организации бизнес-процессов, создании особых экономических зон. Готовы делиться этим опытом с Донецкой народной республикой. Поможем в кратчайшие сроки реализовать лучшие практики», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Владислав Шапша встретился с 12 волонтёрами гуманитарной миссии в Донбассе. На встрече шла речь о работах, которые провели молодые калужане на территории ЛДНР.