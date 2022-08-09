Москва, , 08:47 — REGNUM Техногенной катастрофой глобального уровня могут обернуться обстрелы вооружёнными украинскими формированиями Запорожской АЭС. Об этом 8 августа заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Запорожская АЭС

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мизинцев уточнил, что в случае, если это произойдёт, зона поражения радиацией составит более 5,3 тыс. квадратных километров и в ней окажутся Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области; республики Донбасса; а также приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

При этом он допустил, что при неблагоприятных погодных условиях, а также при попадании в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий, эта ситуация может обостриться.

«Чёрное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», — пояснил генерал-полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада на один год закрыть въезд всем гражданам России.