Женева, Швейцария, , 08:53 — REGNUM Более 6,4 млн человек скончались во всём мире вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Случаев заражения зафиксировано более 580 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 21:06 мск 8 августа ВОЗ располагала данными о 581 686 197 заразившихся людях. Смертей зарегистрировано 6 410 961, таковы данные за весь период пандемии.

С 5 августа новых случаев заражения зафиксировано 1 736 720, смертельных исходов — 2742.

Почти год назад, 5 августа, была пройдена отметка в 200 млн заразившихся. 300 млн случаев было зафиксировано 8 января, 400 млн — 10 февраля, 500 млн — 14 апреля.

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