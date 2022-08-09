Женева, Швейцария, 9 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Более 6,4 млн человек скончались во всём мире вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Случаев заражения зафиксировано более 580 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 21:06 мск 8 августа ВОЗ располагала данными о 581 686 197 заразившихся людях. Смертей зарегистрировано 6 410 961, таковы данные за весь период пандемии.

С 5 августа новых случаев заражения зафиксировано 1 736 720, смертельных исходов — 2742.

Почти год назад, 5 августа, была пройдена отметка в 200 млн заразившихся. 300 млн случаев было зафиксировано 8 января, 400 млн — 10 февраля, 500 млн — 14 апреля.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 432 тысячи новых случаев COVID-19