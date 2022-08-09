Санкт-Петербург, , 08:47 — REGNUM 80 лет назад, 9 августа 1942 года состоялось событие, ставшее легендой не только музыкальной, но и гражданской истории нашей страны. В блокадном Ленинграде, в Большом зале филармонии, была исполнена Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича, которую автор посвятил своему родному прекрасному городу, проявившему беспримерную стойкость во время вражеской осады, напоминает в своем телеграм-канале член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич.

Дмитрий Шостакович в 1950 году

По его инициативе 13 августа «Ленинградская симфония» прозвучит в исполнении одного из лучших коллективов Северной столицы Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Александра Титова.

Исполнение в прямом телевизионном эфире состоится на площади Победы, где расположен знаменитый Монумент героическим защитникам Ленинграда — памятник подвигу ленинградцев в тяжелые блокадные дни.

«В тот день играл оркестр Ленинградского радиокомитета (ныне Академический симфонический оркестр филармонии) — единственный симфонический коллектив, остававшийся в городе во время блокады. В зале были зажжены знаменитые хрустальные люстры, а задачей советских войск было любой ценой сдерживать вражескую артиллерию, чтобы обеспечить 70 минут тишины над площадью Искусств.

Симфония транслировалась по радио, и немецкие солдаты, слышавшие ее, много лет спустя признавались:

«Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть…».

Эта гениальная музыка, исполненная достоинства и мужества, стала символом стойкости и несгибаемой веры в Победу. Она признана одной из величайших симфоний XX века и входит в репертуар самых выдающихся симфонических оркестров и дирижеров мира», — напомнил Александр Малькевич.

По его словам, организаторами выступают телеканал «Санкт-Петербург» и АНО ЦКПП «Социум».

«Сложно представить себе, что может быть более объединяющим для людей, чем музыка, которая помогла победить. «Симфонию мужества город слушал — забыв о войне, и вспомнив войну», — это строки из стихотворения солдата-артиллериста Николая Савкова, которое он в 1942 году посвятил премьере Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде. Мы, конечно же, помним и никогда не забудем, какой ценой далась та Победа», — подчеркнул общественный деятель.

Начало в 20:00 местного времени, вход свободный. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

Этот концерт стал частью не только мировой истории музыки, но и истории всего человечества. Сложнейшее для исполнения произведение, которое требовало большого оркестра первоклассных музыкантов, прозвучало в городе, который уже много месяцев жил в блокаде, под непрерывными артобстрелами и бомбежками. В городе, который пережил одну блокадную зиму и готовился ко второй.

В Новосибирске Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича прозвучала 22 июня.

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