Донецк, , 08:46 — REGNUM Ребёнок 2019 года рождения получил ранение в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск. Об этом 9 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В штабе рассказали, что в результате вечернего обстрела со стороны украинских формирований в Петровском районе Донецка получил ранение ребёнок 2019 года рождения. Уточняется, что в момент удара киевских боевиков малыш находился на улице Зональной.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя ДНР, пострадали 17 человек.