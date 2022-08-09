Уфа, , 08:47 — REGNUM Программу по повышению безопасности дорожного движения намерены разработать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проверка пропуска на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что новый документ может вступить в силу с 2023 года, он призван систематизировать меры, направленные на повышение безопасности на автодорогах.

Отмечается, что в регионе по результатам семи месяцев 2022 года фиксируется позитивная динамика снижения аварийности.

По словам начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Башкирии Владимира Севастьянова, количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 13,4%, при этом в июле 2022 года жертвами автомобильных аварий в Башкирии стали 52 человека.

«Первое полугодие мы прошли с хорошими результатами. Но статистика июля показала, что нужно продолжать активную работу. Поэтому всё, что направлено на профилактику и предупреждение ДТП, безусловно, нужно внедрять. При этом важно систематизировать предложения, проработать дополнительные мероприятия по повышению безопасности на дорогах», — приводит пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова.

Глава региона поручил сотрудникам республиканского минтранса совместно с ГИБДД в течение трёх месяцев представить на обсуждение проект программы по повышению безопасности дорожного движения.

«Республике необходим документ, который объединит наши действия в этой части. В ноябре мы обсудим предложенные меры, определим сроки их реализации и источники финансирования», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены внедрить интеллектуальную транспортную систему.