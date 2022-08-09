Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM За первое полугодие 2022 года в защиту прав потребителей обратились 2256 екатеринбуржцев. Об этом журналистам сообщила директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

Голубева отметила рост числа обращений и потерянных гражданами денежных средств. «Нарушений на финансовом рынке меньше не становится, а суммы потерянных денег растут. Люди становятся жертвами недобросовестного поведения самих банков. Речь идёт о случаях так называемого мисселинга, когда под видом одного договора по факту заключается другой», — подчеркнула директор центра защиты прав потребителей.

Значительное количество жалоб поступает по факту навязывания платных медицинских услуг и обмана при ремонте бытовой техники. Увеличилось и количество обращений потребителей, пострадавших от частных юридических фирм.