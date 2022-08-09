Челябинск, , 08:45 — REGNUM Челябинская область с начала спецоперации отправила жителям ДНР и ЛНР более 400 тонн гуманитарной помощи. Об этом на заседании президиума регионального отделения «Единой России» объявил губернатор Алексей Текслер.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

Это продукты питания, медицинское оборудование, вода, медикаменты, одежда, строительные материалы и предметы первой необходимости. Кроме того, активно ведётся работа по восстановлению Волновахи и Ясиноватой. Именно в восстановлении этих территорий ДНР помогает Челябинская область. С её помощью идёт восстановление коммунальных, социальных и дорожных объектов.

Кроме того, с помощью челябинских властей дети из ЛНР и ДНР отдохнули в Крыму и Краснодарском крае. «Также приглашаем ребят к нам, в Челябинскую область», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция началась 24 февраля. Её целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса.