Челябинск, 9 августа 2022, 08:45 — REGNUM Челябинская область с начала спецоперации отправила жителям ДНР и ЛНР более 400 тонн гуманитарной помощи. Об этом на заседании президиума регионального отделения «Единой России» объявил губернатор Алексей Текслер.
Это продукты питания, медицинское оборудование, вода, медикаменты, одежда, строительные материалы и предметы первой необходимости. Кроме того, активно ведётся работа по восстановлению Волновахи и Ясиноватой. Именно в восстановлении этих территорий ДНР помогает Челябинская область. С её помощью идёт восстановление коммунальных, социальных и дорожных объектов.
Кроме того, с помощью челябинских властей дети из ЛНР и ДНР отдохнули в Крыму и Краснодарском крае. «Также приглашаем ребят к нам, в Челябинскую область», — добавил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция началась 24 февраля. Её целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса.