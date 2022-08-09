Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вернулся из отпуска и приступил к работе. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба главы республики.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев завершил краткосрочный отпуск», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у Токарева на сегодня уже запланирована встреча с премьер-министром Алиханом Смаиловым.

Напомним, об уходе главы Казахстана в отпуск стало известно 2 августа. Подробности общественности не были представлены. В 2021 году Токаев отдыхал с 13 по 16 июля на Бухтарминском водохранилище, созданном на реке Иртыш в Восточно-Казахстанской области.

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