Вашингтон, 9 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Из дома бывшего президента США Дональда Трампа изъяли документы. Об этом 9 августа сообщает американское издание Politico.

Palácio do Planalto Трамп

Обыск в доме Трампа во Флориде, по данным источников СМИ, продолжался несколько часов и завершился изъятием документов.

По информации New York Times, ФБР могли интересовать документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома.

Ранее факт обыска подтвердил сам Дональд Трамп.