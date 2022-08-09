Москва, , 08:37 — REGNUM В России злоумышленники придумали новую схему мошенничества — они делают рассылку в мессенджерах, ведущую на поддельный портал госуслуг, передают 9 августа РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Мошенники сообщают гражданину, что ему одобрена выплата по социальному контракту и для получения нужно лишь ввести свои свои персональные данные, в том числе данные банковской карты. При этом ссылка ведёт на фишинговый сайт, полностью имитирующий «Госуслуги».

Пользователь мессенджера вводит свои данные, а мошенники затем могут использовать их для получение кредита и прочих незаконных действий. В Роскачестве предупредили граждан, что «Госуслуги» не занимаются соцвыплатами, не рассылают письма с постановлениями и приказами о денежных выплатах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают «инвестировать онлайн и получать высокий доход.

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