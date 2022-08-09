Екатеринбург, 9 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге оштрафовали двух студенток за дискредитацию вооружённых сил России. Теперь каждая из девушек должна выплатить по 30 тыс. рублей штрафа, пишет E1.ru.

По словам студенток, сумма штрафа для них является слишком большой. Это 14 повышенных студенческих стипендий. Чтобы выплатить штраф одна из девушек объявила сбор денег в социальных сетях.

Fas.gov.ru Штраф

Студентки полностью признали вину. Это было расценено судом как смягчающее обстоятельство.