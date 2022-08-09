Москва, , 08:45 — REGNUM Бангладеш ищет пути получения российской нефти в условиях санкций. Об этом посол Бангладеш в России Камрул Ахсан рассказал РИА Новости.

Бангладеш Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что Дакка пытается обратить на себя внимание Москвы. Так, Россия помогает построить в Бангладеш атомную станцию — стоимость этого проекта $14 млрд. Контракт на разведку газовых месторождений в стране заключён с Газпромом.

«Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — сказал Ахсан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бангладеш растут цены на энергоносители и наблюдается дефицит товаров. Страна обратилась за кредитами к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку.

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