Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Российские дипломаты пытаются созвониться с гражданином России Александром Винником, которого судят в США за создание биржи криптовалют и крупное мошенничество. Об этом 9 августа сообщили в посольстве России в США.

Телефон Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Добиваемся телефонного разговора с соотечественником», — сказал в беседе с РИА Новости представитель дипмиссии.

По его словам посольство окажет Виннику необходимую консульско-правовую помощь. Известно, что в данный момент обвиняемый содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния, а суд над ним проходит в городе Сан-Франциско.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Винник, арестованный летом 2017 года, был экстрадирован сначала во Францию, затем через Грецию в США. 5 августа его доставили в Сан-Франциско, где он предстал перед судом. Его обвиняют в создании интернет-биржи криптовалют ВТС-е, через которую, по данным американской стороны, он отмыл как минимум $4 млрд.

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В России Виннику инкриминируются хищение более 600 тыс. рублей и мошенничество «в сфере компьютерной информации» на 750 млн рублей. Винник неоднократно заявлял, что готов вернуться в Россию и предстать перед судом на Родине.

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