Киев, 9 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада на один год закрыть въезд всем гражданам России. Он заявил об этом 8 августа в интервью газете The Washington Post.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По словам Зеленского, такое закрытие границ Западом для граждан РФ станет «самыми важными санкциями», которые якобы будут способствовать восстановлению статуса-кво на момент начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

В связи с этим украинский лидер заявил, что жители России якобы «должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Кроме того, он указал, что считает, что границы стран Запада должны быть закрыты и для не поддержавших спецоперацию граждан РФ и покинувших наших страну в качестве протеста.

При этом Зеленский добавил, что он считает ответственными за проведение спецоперации по денацификации Украины всё российское население, так как оно выбрало своё правительство и не борется с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Герхард Лехнер написал в газете Wiener Zeitung, что уровень поддержки президента России Владимира Путина среди населения ФРГ и Австрии является высоким.