Сингапур, 9 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун предупредил о нарастании неразрешимых противоречий в регионе в связи с напряженностью вокруг Тайваня, которая, по его словам, вряд ли скоро ослабеет в условиях глубокой подозрительности в отношениях между США и Китаем, сообщает агентство Reuters.

World Economic Forum Ли Сяньлун

Выступая с телевизионным обращением перед национальным праздником, который приходится на 9 августа, Ли сказал, что Сингапур будет находиться под влиянием сильного соперничества и напряженности в регионе и ему следует готовиться к менее мирному и стабильному будущему.

«Вокруг нас собирается буря. Отношения между США и Китаем ухудшаются: неразрешимые проблемы, глубокие подозрения и ограниченное взаимодействие, — сказал Ли. — Едва ли ситуация улучшится в ближайшее время. Более того, просчеты или накладки могут легко усугубить ситуацию».

Ли сказал, что экономические проблемы более насущны и что перспективы Сингапура «значительно омрачились», а также обещал, что в ближайшие месяцы правительство примет дополнительные меры, чтобы помочь людям справиться с ростом цен.

В последние месяцы инфляция в Сингапуре достигла максимума более чем за десять лет, и в связи с этим центральный банк страны 14 июля ужесточил денежно-кредитную политику.