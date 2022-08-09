«Собирается буря» — Сингапур предупредил об ухудшении ситуации в регионе
Сингапур, 9 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун предупредил о нарастании неразрешимых противоречий в регионе в связи с напряженностью вокруг Тайваня, которая, по его словам, вряд ли скоро ослабеет в условиях глубокой подозрительности в отношениях между США и Китаем, сообщает агентство Reuters.
Выступая с телевизионным обращением перед национальным праздником, который приходится на 9 августа, Ли сказал, что Сингапур будет находиться под влиянием сильного соперничества и напряженности в регионе и ему следует готовиться к менее мирному и стабильному будущему.
Ли сказал, что экономические проблемы более насущны и что перспективы Сингапура «значительно омрачились», а также обещал, что в ближайшие месяцы правительство примет дополнительные меры, чтобы помочь людям справиться с ростом цен.
В последние месяцы инфляция в Сингапуре достигла максимума более чем за десять лет, и в связи с этим центральный банк страны 14 июля ужесточил денежно-кредитную политику.