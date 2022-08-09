Чебоксары, , 08:31 — REGNUM В Чувашии в январе–июне 2022 года после повышения цен за проезд снизились пассажирооборот и число перевезённых пассажиров на автобусных маршрутах. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Автобусы Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации статистиков, в первом полугодии 2022 года автомобильным транспортом общего пользования по регулярным маршрутам перевезено 51,9 млн пассажиров, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В том числе в июне автобусными маршрутами воспользовались 7,9 млн пассажиров — спад к уровню мая 2022 года и июня 2021 года составил соответственно 3,6% и 22,8%.

Пассажирооборот по итогам первого полугодия 2022 года снизился до 438,6 млн пасс/км, из них в июне — до 64,5 млн. Это на 5% меньше, чем было в первом полугодии прошлого года. В июне по сравнению с маем пассажирооборот сократился на 4,5%, к уровню июня 2021 года спад составил 23,2%.

Отметим, что в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием пандемийного 2020 года пассажирооборот в Чувашии возрос на 49,5%, а число пассажиров увеличилось на 55,3%.

Напомним, что в марте 2022 года в Чебоксарах и Новочебоксарске повысили плату за проезд в общественном транспорте.

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Как сообщало ИА REGNUM , 3 августа 2022 года в Чувашии представили проект новой системы организации транспортного планирования в Чебоксарской агломерации, где проживает более половины населения республики. При этом данной схемы нет ни сайте профильного министерства, ни на сайте администрации главы республики.

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