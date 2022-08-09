Сеул, 9 августа 2022, 08:32 — REGNUM Американский предприниматель и соучредитель Microsoft Билл Гейтс посетит Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Minitoday со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что 16 августа представитель США встретится со спикером Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, а также выступит перед депутатами.
Ожидается, что в ходе своего выступления Гейтс призовет к сотрудничеству в сфере здравоохранения с целью реагирования на инфекционные заболевания в будущем.
Известно, что американский бизнесмен посетит Южную Корею по приглашению спикера южнокорейского парламента.
В последний раз Билл Гейтс посещал Национальное собрание в 2013 году.