Сеул, 9 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Американский предприниматель и соучредитель Microsoft Билл Гейтс посетит Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Minitoday со ссылкой на свои источники.

Kuhlmann|MSC Билл Гейтс

Сообщается, что 16 августа представитель США встретится со спикером Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, а также выступит перед депутатами.

Ожидается, что в ходе своего выступления Гейтс призовет к сотрудничеству в сфере здравоохранения с целью реагирования на инфекционные заболевания в будущем.

Известно, что американский бизнесмен посетит Южную Корею по приглашению спикера южнокорейского парламента.

В последний раз Билл Гейтс посещал Национальное собрание в 2013 году.