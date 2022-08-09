Билл Гейтс выступит перед южнокорейскими депутатами
Сеул, 9 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Американский предприниматель и соучредитель Microsoft Билл Гейтс посетит Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Minitoday со ссылкой на свои источники.
Kuhlmann|MSC
Билл Гейтс
Сообщается, что 16 августа представитель США встретится со спикером Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, а также выступит перед депутатами.
Ожидается, что в ходе своего выступления Гейтс призовет к сотрудничеству в сфере здравоохранения с целью реагирования на инфекционные заболевания в будущем.
Известно, что американский бизнесмен посетит Южную Корею по приглашению спикера южнокорейского парламента.
В последний раз Билл Гейтс посещал Национальное собрание в 2013 году.