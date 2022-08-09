Уфа, , 08:31 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам проработать вопрос размещения государственных и муниципальных заказов на продукцию и услуги Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Радий Хабиров Официальный сайт главы Республики Башкортостан

Данный вопрос был рассмотрен на встрече Хабирова с директором этой службы Аркадием Гостевым, который прибыл в республику для участия в работе Всероссийского форума молодых специалистов уголовно-исполнительной системы.

Отмечается, что Гостев положительно оценил работу руководства Башкирии по открытию исправительно-трудовых центров для осужденных: в регионе почти выполнено поручение президента России Владимира Путина о создании в 2022 году в каждом субъекте Российской Федерации 400 новых рабочих мест для осужденных.

Он отметил, что за семь месяцев текущего года объём производства товаров, оказанных услуг и выполненных работ на предприятиях республиканского управления ФСИН увеличился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Хабиров поручил профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос размещения муниципальных и государственных заказов на продукцию и услуги Федеральной службы исполнения наказаний.