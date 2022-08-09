Москва, , 08:29 — REGNUM Из-за нехватки абитуриентов ряд российских вузов были вынуждены объявить дополнительный набор на первый курс. Об этом 9 августа сообщает «Коммерсантъ».

Лекционный зал в вузе Seth Sawyers

В материале говорится, что с проблемой столкнулись некоторые региональные вузы. В качестве причины там называют правила приёма, действующие уже второй год. По ним ликвидирована так называемая вторая волна зачисления. Она позволяла абитуриентам со средними баллами остаться в списке и ждать, что отличники освободят места.

В частности, о дополнительном зачислении объявили РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, НИУ Московский государственный строительный университет, а также Санкт-Петербургский государственный технологический институт.

Всего, по данным Минобрнауки, приведённым в статье, сейчас у вузов остается 2,8% свободных бюджетных мест.