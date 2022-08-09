Иркутск, , 08:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 9 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8708 человек (+1 за сутки).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 300 999 (+161 за сутки).

Госпитализированы 357 (-10 за сутки). В то же время выздоровели 294 885 пациентов (+386 за сутки).

Ещё 732 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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