Улан-Удэ, 9 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии достигло 138 616, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Госпитализировано за сутки 13 пациентов. Таким образом, всего по данным на утро 9 августа в ковидных стационарах региона лечатся 102 больных, состояние 29 из которых осложнено внебольничной пневмонией. Восемь человек находится в реанимации.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 138 коек: занято — 102, свободно — 36 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,9%. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 695 человек», — добавили в минздраве.