Молдавия, 9 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии приняла ряд решений по подготовке к зиме. Об этом 8 августа сообщил в телеграм-канале министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Олег Кугаев ИА REGNUM Кизяк

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение: в период ЧП разрешён ввоз опилок, отходов и неагломерированных древесных остатков, используемых в качестве сырья при производстве твердого биотоплива (пеллеты, брикеты)», — написал глава ведомства.

Министр добавил, что энергетической компании «Термоэлектрика» разрешено в экстренных случаях закупать мазут, чтобы иметь минимальный запас топлива. Оператору Терминала грузов в Международном свободном порту Джурджулешты дано указание в первую очередь предоставлять портовые услуги для угля, который ввозят в Молдавию.

Напомним, власти Молдавии готовятся к тому, что Газпром может сократить или прекратить поставки газа в зимний период. Ранее компания «Молдовагаз» запросила отсрочку оплаты за газ в августе.