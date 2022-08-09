Находка, Приморский край, , 08:26 — REGNUM Транспортная прокуратура Находки проводит проверку после попадания большого количества пиломатериалов в Японское море. Надзорное ведомство намерено оценить, законно ли действовал экипаж судна «Мария», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

Пиломатериалы

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Груз выпал за борт сухогруза 5 августа, когда судно направлялось в порт Ольга. В море попал шпон, бруски и другие пиломатериалы. На борту находились 15 человек, никто не пострадал. Судно следовало под флагом Тоголезской Республики.

«Транспортная прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям экипажа теплохода и капитана порта при проведении осмотра судна до его выхода из порта. В случаев выявления нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с сухогруза «Мария» в Японское море упали тонны пиломатериалов. Авария произошла на судне из-за перегруза. Судно принадлежит компании «Тернейлес», груз был застрахован.