Вашингтон, 9 августа 2022, 08:25 — REGNUM Украинские боевики, атакуя Запорожскую АЭС, подвергают население Европы опасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат напомнил, что боевики ВСУ ежедневно осуществляют «смертоносные» удары по жилым кварталам Донбасса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня.
В МИД РФ подчеркнули, что нанося удары по Запорожской атомной станции, украинский режим фактически берет в заложники всю Европу.
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