Вашингтон, 9 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Украинские боевики, атакуя Запорожскую АЭС, подвергают население Европы опасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат напомнил, что боевики ВСУ ежедневно осуществляют «смертоносные» удары по жилым кварталам Донбасса.

«А теперь ещё и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», — приводит его слова телеграм-канал российского посольства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня.

В МИД РФ подчеркнули, что, нанося удары по Запорожской атомной станции, украинский режим фактически берет в заложники всю Европу.

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