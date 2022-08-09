Москва, 9 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Ранее объявленная сделка по продаже энергоактивов итальянской компании Enel в России была заморожена на неопределенный срок из-за указа президента РФ Владимира Путина о запрете инвесторам с Запада в ТЭКе и энергетике выходить из российского бизнеса иначе как по специальному разрешению. Об этом 9 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

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Уточняется, что также оказалась заморожена сделка по продаже российских активов финской компании Fortum. При этом указывается, что причиной стал указ президента РФ, который запрещает до 31 декабря 2022 года покупку и продажи долей в компаниях, находящихся в перечне стратегических предприятий и акционерных обществ, и в компаниях, производящих и поставляющих тепло и электроэнергию.

Также отмечается, что формально полный перечень компаний, попадающих под этот запрет, должен быть представлен российскому лидеру на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иск о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами подала на американскую компанию Nike организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).