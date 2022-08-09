Оренбург, 9 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявлены факты усыхания берез. Причинами названы засуха и бактериальная водянка. Такую информацию опубликовало минприроды региона.

Olga Березы

Новый очаг усыхания деревьев выявлен в гослесополосе «Гора вишневая — Каспийское море» на территории Чернореченского лесничества на 26 гектарах. У берёз повреждённая крона, сухие ветви, а на стволе красные мелкие пятна.

В министерстве отметили, что продолжительная засуха 2021 года ослабила деревья и спровоцировала развитие водянки в 2022 году. В поврежденных бактерией березняках специалисты проведут инструментальные лесопатологические обследования и назначат необходимые лесозащитные мероприятия.