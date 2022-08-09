Москва, 9 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России, привел данные спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли, а в целом санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов.

При этом зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка: это несёт для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться, добавил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне начавшийся 24 февраля 2022 года специальной военной операции и ужесточении антироссийских санкций ряд иностранных компаний принял решение покинуть Россию. В Госдуме предлагали не только символическую продажу такого бизнеса российским компаниям, но и национализацию, и конфискацию активов.

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