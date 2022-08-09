Иркутск, , 08:21 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 9 августа обнародовало подробности очередного пожар в одной из квартир высотного дома в Иркутске, виновником которого стали владельцы майнингового оборудования.

Очередной пожар в одной из квартир высотного дома в Иркутске произошел по вине майнеров. МЧС

Накануне вечером на телефон 101 поступило сообщение о пожаре, произошедшем в одной из квартир в 18-этажном доме на улице Лермонтова в Иркутске. На момент их прибытия из окна квартиры, расположенной на 11 этаже, шел дым. Звеном газодымозащитной службы открытое горение, происходившее в одной из комнат на площади 3 квадратных метра, было ликвидировано в течение нескольких минут. Причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное работой майнингового оборудования, при подключении которого не была учтена допустимая нагрузка на сеть.

Всего в Иркутской области с начала года зарегистрировано более 50 аналогичных случаев.

«Безграмотные и безответственные криптодобытчики в очередной раз подвергли опасности жизнь окружающих, разместив машины для майнинга в жилье и оставив их без присмотра, что запрещено требованиями пожарной безопасности», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в с. Баклаши Шелеховского района в результате возгорания двухэтажного жилого дома погибла 4-летняя девочка. В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружено сгоревшее майнинговое оборудование.

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