Херсон, 9 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Российские военные надёжно защищают границы Херсонской области, поэтому никакого прорыва украинской армии на этом направлении быть не может. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Цитата из видео «Последствия удара ВСУ по городу Голая Пристань в Херсонской области». Минобороны РФ Последствия удара ВСУ по городу Голая Пристань в Херсонской области

Он подчеркнул, что область готова отразить попытки наступления ВСУ.

«Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков, если такой преступный приказ им будет отдан режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, готового вести войну до последнего украинца ради уничтожения страны, — заявил в беседе с РИА Новости Стремоусов. — Надёжную защиту границ региона обеспечивает министерство обороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные установили полный контроль над Херсонской областью 15 марта. Затем здесь была создана временная гражданская администрация.

Читайте также: ВКС РФ уничтожили в Херсонской и Николаевской областях до 100 боевиков ВСУ

Напомним, ранее Киев анонсировал «херсонское контрнаступление». Украинские власти неоднократно заявляли о «стягивании военной техники и подготовке плацдарма к контрнаступлению» на территории, освобождённые российской армией. По мнению военкора Евгения Поддубного, наступление на Херсонскую область и атака ВСУ на позиции ВС России в Харьковской области могут начаться одновременно.

Ранее по теме: Украина может одновременно атаковать под Харьковом и в Херсоне