Веллингтон, 9 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Правительства Новой Зеландии и США подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере космической индустрии. Об этом говорится в распространённом 9 августа пресс-службой правительства Новой Зеландии заявлении министра экономического и регионального развития Стюарта Нэша.

Робот в космосе

По его словам, данное соглашение знаменует собой новый шаг для космического сектора Новой Зеландии.

Стюарта Нэша «Это даёт новозеландским компаниям и исследователям возможности более тесно сотрудничать с предприятиями США и NASA, а также поможет установить новые связи между исследовательскими сообществами наших стран».

Министр также отметил открывающиеся благодаря соглашению возможности активнее развивать сотрудничество между странами в области государственного регулирования космической отрасли. Что предоставит для NASA новые возможности по использованию новозеландских стартовых площадок, укрепит значимость Новой Зеландии и «сделает её приоритетным партнером США в космической отрасли».

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