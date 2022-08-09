Кызыл, 9 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Туве за пять месяцев 2022 года зафиксирована самая низкая летальность от острых нарушений мозгового кровообращения и инсультов среди регионов Сибири. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Так, смертность при ишемическом инсульте за январь–май составила 5,3, при геморрагическом — 24,2. Это наиболее низкие показатели в Сибирском федеральном округе. Как отмечается, Тува стала лидером в СФО по доле выполненных процедур тромболитической терапии, которая является одним из эффективных методов лечения при ишемическом инсульте.

«Положительная динамика данного показателя была достигнута за счет правильной маршрутизации пациентов в Региональный сосудистый центр, который оснащен высокотехнологичным оборудованием, а также слаженной работе неврологов, участковых терапевтов, врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи республики», — отметили в ведомстве.

При этом за первые шесть месяцев 2022 года больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лечащимся на диспансерном наблюдении, отпущено почти 5 тыс. рецептов на бесплатные лекарства на сумму 9,5 млн рублей.