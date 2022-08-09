Донецк, , 08:16 — REGNUM За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. Об этом 9 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ

В штабе опубликовали статистику потерь среди мирного населения за некалендарные сутки, с 8:00 8 августа до 8:00 9 августа. В результате обстрелов погибли четыре человека, ещё 17 получили ранения.

Уточняется, что один из пострадавших подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток».