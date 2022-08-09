Оренбург, , 08:14 — REGNUM Оренбург начали украшать к 279-летию. Новыми красками ко Дню города заиграют около 22 городских локаций, сообщили в пресс-службе мэрии.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, разворотное кольцо ул. Чкалова — ул. М. Жукова — ул. Ленинская украсят 64 флага красного, синего и зеленого цветов. По словам главного художника Оренбурга Наталии Бровко, выбранная цветовая гамма олицетворяет многогранную архитектуру города, реку Урал и солнце. Стиль оформления города к празднику создавался совместно со студентами кафедры дизайна Оренбургского государственного университета.

Основной слоган праздничной концепции в 2022 году — «Город О. Город для тебя». Концепция направлена на позитив, а также создание праздника, который должен надолго запомниться горожанам. »Хочется, чтобы у людей как можно чаще возникало желание радоваться жизни и воспринимать все происходящее в положительном ключе», — сказала Наталия Бровко.

Оренбург украсят баннеры с изображением молодых, жизнерадостных лиц. Все они — жители города. Украшением станут и баннеры с изображением окон старинных домов. Большую часть улиц подготовят к празднику к 20 августа

Напомним, Оренбургу 30 апреля исполнилось 279-летие. Однако сложилась практика празднования Дня города в конце августа — начале сентября. В 2022 году праздник в честь дня рождения запланировал на 27 августа.