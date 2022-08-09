Кентукки, США, , 08:13 — REGNUM Видеозапись, на которой президент США Джозеф Байден борется сначала с собственным пиджаком, потом с солнцезащитными очками, распространил 8 августа американский телеканал C-Span.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Конфуз произошёл с американским лидером во время его рабочей поездки в штат Кентукки. Покинувший вертолёт Байден сделал попытку надеть пиджак, однако его рукава коварно ускользнули за спину президента США и стали недосягаемы. На помощь Байдену пришла его супруга, Джилл Байден, она с улыбкой помогла мужу справиться с непокорным предметом гардероба.

Но на этом неудачи для главы Белого дома не закончились: через несколько секунд Байден не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и в итоге оказались на земле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заразился коронавирусом и несколько недель оставался дома на карантине. 7 августа американский лидер получил второй отрицательный результат теста на коронавирус и врач разрешил ему продолжить работу в очном режиме.

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