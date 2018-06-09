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ИА REGNUM

«Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. Одной из главных её целей по-прежнему остаётся помощь республикам Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

В свою очередь, киевский режим продолжает использовать гражданские объекты в военных целях, прикрываясь мирными гражданами как щитом. И эти преступления по-прежнему игнорируются западными властями, снабжающими Украину военной техникой. Руководство США и ЕС закрывает глаза на зверства украинских нацистов, в том числе на пытки и убийства мирных граждан, детей.

Тем временем правозащитная организация Amnesty International отметила множественные факты обстрелов украинскими военными жилых домов. В организации заявили, что в украинских городах, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках ВСУ размещали военную технику на территории жилых кварталов. Мирное население при этом эвакуировано не было. Впрочем, позже правозащитная организация выразила сожаление по поводу «боли и гнева», возникших из-за её выводов на Украине, но отказываться от них не стала.

Поэтому как никогда важным остаётся заявление российского руководства о том, что специальная военная операция идёт по плану и поставленные для неё цели будут достигнуты.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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